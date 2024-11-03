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منظمة الطيران المدني الإيرانية: المجال الجوي مفتوح امام حركة الطيران

منظمة الطيران المدني الإيرانية: المجال الجوي مفتوح امام حركة الطيران
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية" جعفر يازرلو"، عدم إصدار أي إشعار حول إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى ولو جزئياً، مؤكدا ان المجال الجوي مفتوح امام حركة الطيران.

العالم- ايران

وقال" جعفر يازرلو" في بيان اليوم الأحد، بأنه لا توجد أية قيود على حركة الطيران في البلاد، مبينا انه تم التفاوض مع القسم العسكري وبالتعاون مع هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، حول ايجاد مسارات جديدة بجانب المسارات التقليدية، لاستخدامها بشكل مشروط عند ساعات الذروة للحركة الجوية بمنطقة الشرق الاوسط، ليتسنى لشركات الطيران الافادة من المجال الجوي للبلاد.

واضاف المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية أن إشعار إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الرحلات الجوية المرورية من 4 الى 6 نوفمبر/تشرين الاول هو عار عن الصحة تماماً وكذب محض.

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