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إعلام الإحتلال: صافرات الانذار تدوي في إيلانيا ومحيطها غربي طبريا

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

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