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القناة 12 العبرية: مقتل مستوطن متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوعين جراء سقوط صاروخ

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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