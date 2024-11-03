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حرس الثورة: تفاصيل عملية الوعد الصادق 3 لا يمكن الإفصاح عنها

حرس الثورة: تفاصيل عملية الوعد الصادق 3 لا يمكن الإفصاح عنها
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

أكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة العميد علي فدوي، في رده على سؤال حول موعد تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الهجوم الصهيوني على ايران، إنه لا يمكن الإفصاح عن تفاصيلها، لكنها ستنفذ قطعاًً.

العالم _ ايران

وقال العميد فدوي في كلمة خلال مراسم يوم مقارعة الاستكبار ( 4 نوفمبر)، في جامعة شريف للتكنولوجيا، إن بعض الدول العربية تقدم الإمدادات لممارسات الصهاينة، وهذه إحدى عجائب الدنيا.

واكد في رده على سؤال حول موعد تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3"، إنه لا يمكن الإفصاح عن تفاصيلها، لكنها ستنفذ حتماًً.

وأشار العميد فدوي، إلى أن من خصائص حرب غزة كشف الأكذوبة المستمرة منذ 96 عامًا عن الكيان الصهيوني، قائلاً: لقد أدرك الناس في العالم أنه قد كُذب عليهم طوال 96 عامًا، واكتشفوا أن الكيان الصهيوني هو كيان احتلالي. لقد توصلوا إلى حقيقة كانت مخفية منذ سنوات.

وأضاف أن المسؤولين يؤكدون أن هناك مظاهرات ضد الكيان الصهيوني في أكثر من 91% من دول العالم.

وأشار إلى أن إيران والمقاومة يقفان إلى جانب شعب غزة وفلسطين، قائلاً: إن بعض الدول العربية تساعد الكيان الصهيوني سرًا وتحتفظ بعلاقات مع هذا الكيان، بينما دول المقاومة لم تترك الشعب الفلسطيني وحيدًا.

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