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جيش الاحتلال: 100 صاروخ أطلقت من لبنان على مناطق بالشمال منذ صباح اليوم

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

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