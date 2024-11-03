5 كاميرات محطمة.. محنة الفلسطينيين بعدسة السينما

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الفوز بالعديد من المهرجات الدولية بما في ذلك ساندنس السينمائي وايمي وبوسان وامستردام، وترشيحه لجائزة الاوسكار عام 2011.هي ليست الا جزءا من انجازت ونجاحات هذا الفيلم الوثائقي الذي تبلغ مدته 90 دقيقة.

الفيلم الوثائقي 5 كاميرات محطمة يروي قصة حياة عماد برناط مزارع ومخرج فلسطيني وحكاية كل مرحلة من حياته التي تشهد تحطم احدى الكاميرات جراء هجمات الجنود الاسرائيليين.

تم اخراج الفيلم بصورة مشتركة من قبل الفلسطيني عماد برناط والاسرائيلي غاي دافيدي، ومن انتاج عام 2011.

عماد هو ابن مزارع فلسطيني يسكن في قرية بلعين، وعند ولاده ابنه الرابع الذي يدعى جبريل حصل على اول كاميرا فيديو لتصويره، راوي الفيلم هو عماد نفسه وصوته الحزين الي يسمع منذ بداية الفيلم ينذر الجمهور باجواء حزينة وتوقعات اكثر حزنا واسى، وكان الراوي يقرأ رثاء والفيلم عبادة عن قصيدة حزينة.

اصبح عماد مصور فيديو القرية بكاميرته الاولى وفيها تتوسع رقعة بناء المستوطنات الاسرائيلية اكثر فاكثر كل يوم يتم بناء الجدار الفصل العنصري بالقرب من قرية بلعين.

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