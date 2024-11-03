المقاومة العراقية تقصف 3 أهداف صهيونية في الأراضي المحتلة

العالم العراق

وذكرت المقاومة في 3 بيانات منفصلة، أن المجاهدين هاجموا هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل، وهدفين حيويين لكيان العدو في غور الأردن.

وأكدت المقاومة العراقية أن عملياتها تأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مشددة على استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وكانت المقاومة الإسلامية العراقية نفذت أمس السبت، 5 عمليات هجومية باستخدام الطائرات المسيرة، قصفت فيها أهدافا صهيونية شمال وجنوب فلسطين المحتلة.