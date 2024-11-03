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المقاومة العراقية تقصف 3 أهداف صهيونية في الأراضي المحتلة

المقاومة العراقية تقصف 3 أهداف صهيونية في الأراضي المحتلة
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ، أن مجاهديها هاجموا ، اليوم الأحد، أهداف حيوية صهيونية في الجولان السوري المحتل وفي غور الأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بواسطة الطائرات المسيرة الهجومية.

العالم العراق

وذكرت المقاومة في 3 بيانات منفصلة، أن المجاهدين هاجموا هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل، وهدفين حيويين لكيان العدو في غور الأردن.

وأكدت المقاومة العراقية أن عملياتها تأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مشددة على استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وكانت المقاومة الإسلامية العراقية نفذت أمس السبت، 5 عمليات هجومية باستخدام الطائرات المسيرة، قصفت فيها أهدافا صهيونية شمال وجنوب فلسطين المحتلة.

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