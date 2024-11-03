كيف خدع مقاتلو القسام وحدة 'الأشباح' الإسرائيلية في جباليا؟

العالم - فلسطين

وفي التفاصيل، أوضحت الصحيفة العبرية، أنَ مقاتلي "حماس" استطاعوا تضليل جيش الاحتلال بالعملية التي أدت لمقتل 4 جنود من وحدة الأشباح بجباليا، فلم يفخخوا الطابق الأول في المبنى وهو مركز الخطر عادة، خادعين بذلك جنود الوحدة.

وأضافت، وفخخ مقاتلو "القسام" الطابق الثاني بالمبني؛ لإيهام الجنود أنه آمن وقد نجحت خطتهم بالفعل"، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وتابعت "يديعوت": "مقاتلي حماس بدأوا بتغيير أنماط قتالهم، والآن يحولون القذائف إلى عبوات ناسفة شديدة الانفجار، وقد ثبت أن هذا سلاح فعال فقد أدى لمقتل عدد من الجنود في جباليا".

والثلاثاء الماضي، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 4 ضباط وجنود إسرائيليين؛ جراء انفجار عبوة في مبنى كانت تنشط فيه قوات الجيش، خلال معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويوم أمس السبت، تبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية قتل ضابط و3 جنود، ينتمون إلى وحدة "الأشباح" الإسرائيلية أو الوحدة "888"، وهي إحدى الوحدات الخاصة متعددة الأبعاد التابعة لـ"الجيش" الإسرائيلي، والذي أقر الاحتلال بمقتلهم، في الـ29 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في جباليا.

وفي تفاصيل العملية التي أعلنتها، السبت، فقد فجرت كتائب القسام منزلاً مفخخاً مسبقاً في قوة إسرائيلية راجلة، قرب مدرسة الفاخورة غربي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل ومصاب.