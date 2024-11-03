الإنتخابات الأمريكية.. آخر الإستطلاعات

العالم _ باختصار

واشنطن بوست: الإنتخابات الأمريكية سجلت أرقاماً قياسية في التصويت المبكر.

انصار الحزب الجمهوري يقبلون على التصويت المبكر بأعداد أكثر بكثير من إنتخابات 2020.

إستطلاعات الرأي الاخيرة التي أجرتها شبكة إيه بي سي نيوز- إيبسوس، ونيويورك تايمز:

تظهر أن كامالا هاريس تتقدم على ترامب بفارق يراوح بين 19 و 29 نقطة.

الولايات التي تشير إستطلاعات الرأي فيها الى أن هاريس تتفوق فيها بفارق كبير:

تتقدم هاريس في ولايات أريزونا، وجورجيا، وكارولينا الشمالية، وبنسلفانيا، وويسكونسن.

تشهد ولاية تكساس تقدماً كبيراً لترامب بنسبة تتراوح بين 5 و 12 نقطة في استطلاعات الرأي.

كما أن الولاية الأخرى التي يتقدم فيها ترامب بفارق 6 نقاط، هي ولاية نيفادا.

فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية التي تؤثر على قرار الناخبين، يعد الاقتصاد الملف الابرز لدى 57 % منهم.

جاءت الحرب على غزة ضمن الشواغل الرئيسيهة، وفقا لما ذكره 29% من الناخبين.

واشنطن بوست: ترامب يسعى لإقناع المسلمين بالتصويت له رغم انه امضى سنوات في "شيطنتهم".

إعتراف ترامب أن أصوات العرب والمسلمين في الولايات المتارجحة قد تحسم نتيجة الانتخابات.

مؤسسة يوغوف: ترامب حاز على تاييد 45% من العرب الامريكيين.

هاريس حصلت على نسبة 43% من اصوات العرب الامريكيين.

خبراء تقارب المؤشرات والنسب بين المرشحين يجعل كل الاحتمالات مفتوحة.