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المقاومة الاسلامية في لبنان: إستهدفنا دبابة ميركافا عند بوابة المطلة بصاروخ موجه ما أدى إلى إحتراقها

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

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