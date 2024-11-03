شاهد.. مبادرة شبابية إنسانية لتخفيف أعباء النزوح والحرب عن أطفال لبنان

العالم - مراسلون

بمبادرة شبابية إنسانية لتخفيف أعباء النزوح والحرب عن أطفال طبعت في ذاكرتهم كوابيس هذه الحرب الغوغائية التي لم ترحم طفولتهم» فما زال هدير الطائرات الحربية وأصوات الصواريخ والقذائف لا تفارق مسامعهم.

عادة ما تكون هذه الملاعب المدرسية ملتقاً لطلابها، ولكن بفعل العدوان الصهيوني تحولت لمراكز إيواء لهؤلاء الأطفال ولأهاليهم

وقالت سيدة لبنانية مشاركة في المبادرة"لدينا الكثير من الاطفال الذين مروا بتجربة تروما او خوف بسبب المناظر التي شاهدوها فمنهم من رأي البعض تضرر امامهم او كانوا منع اهلهم بالمستشفيات، ومنهم يشعرون بالخوف من الاصوات".

فيما قالت اخرى "نحاول القيام بنشاطات لاسعادهم ونحاول نقدم اكثر شيء نستطيع القيام به".

واشارت فتاة لبنانية من القائمين على المبادرة الى انه "نشعر انهم يغيرون جو ويخرجون من اجواء الحرب الذين يعيشوها والخوف وحتى انه كان هناك حالات لخرق لجدار الصوت ونحن مع الاطفال لكنهم لم يخافوا وحسوا بأمان".

وقالت سيدة لبنانية "ساعدتنا هذه الانشطة على الكثير من الاشياء هناك خوف لدى الاطفال من جدار الصوت وفقدانهم للكثير من الامكانيات التي كانت تتوفر لديها بالمنزل".

واعتبرت طفلة لبنانية " نحن جئنا هنا لم اكن اخشى القصف لان الله معنا دائما، ومهما قاموا به فنحن سنظل صامدون ونحن مع المقاومة ، ومهما فعل الاسرائيليين لن نخاف لان الله معنا".

وهذه النشاطات الترفيهية رسمت معالم الفرح على وجه الأطفال الذين حرموا نعمة الامن والأمان.