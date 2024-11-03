بالفيديو.. تظاهرات حاشدة امام السفارة الامريكية بتونس تزامنا مع ذكرى وعد بلفور

العالم - مراسلون

وعد المقاومة أسقط وعد بلفور. شعار مركزي حمله متظاهرون تونسيون وهم يرابطون أمام مقر السفارة الأمريكية بتونس حاملين رايات المقاومة وصور قادتها الشهداء تزامنا مع الذكرى 107 لوعد بلفور البريطاني الذي أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق

وقال رئيس الرابطة التونسية للتسامح، صلاح الدين المصري، ان "وعد بلفور بدأ بريطانيا واليوم امريكيا وسيسقط عن طريق رجال الله في غزة ولبنان وفي سوريا وكل محور المقاومة، نقول من امام هذه السفارة المعتدية على تونس والمعتدية على امتنا العربية والاسلامية والمستضعفين في العالم انتهى العصر الامريكي عندما انطلق عصر المقاومة، القادة الشهداء دماءهم ستكون احد اهم الاسباب لزوال الصهاينة ولتحجيم النفوذ الامريكي ولاسقاط هذا الاستكبار".



تم تجسيد مشاهد لأطفال غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي و عبر المتظاهرون عبر شعارات وأناشيد عن تأييدهم للمقاومة المسلحة في مختلف الساحات

وبين عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع،حمدي اليوسفي، ان "وعد المقاومة اسقط وعد بلفور بهذا التلاحم بين الجبهات جبهة جنوب لبنان غزة فلسطين اليمن العراق، قيل ان المقاومة هلال فاصبحت قمرا بدرا منيرا يمتد من غزة القدس الى صنعاء مرورا بطهران ودمشق وصولا الى كراكس، لانه لا يجب ان ننسنى احرار العالم الذين وقفوا مع القضية الفلسطينية".

يستجيب المتظاهرون لنداء المقاومة بضرورة الضغط الشعبي عبر حصار سفارات العدوان و ابرزها السفارة الأمريكية حاملين لائحة من المطالب الداعمة لصف المقاومة

وشدد عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، وائل نوار، ان " مطالبنا هي نفسها منذ سنة وهي كسر الحصار وقف العدوان الذهاب في صفقة تبادل الاسرى بشروط عادلة. وايضا لدينا مطالب خاصة في تونس وهي وقف المناورات العسكرية مع الجيش الامريكي وايقاف التطبيع وتمير قانون تجريم التطبيع".

لن تكون آخر الفعاليات التونسية المساندة للمقاومة حتى يتوقف العدوان الصهيوني