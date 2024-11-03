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القضاء على متزعم منفذي الحادث الارهابي في جنوب شرق ايران

القضاء على متزعم منفذي الحادث الارهابي في جنوب شرق ايران
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد القيادة العامة لقوى الامن الداخلي للشؤون التنسيقية "العميد سعيد منتظر المهدي"، القضاء على متزعم الزمرة التي تسببت في حادث مدينة تفتان الارهابي بمحافظة سيستان وبلوشستان – جنوب شرقي ايران مطلع الاسبوع الماضي .

العالم _ ايران

وفي تصريح له، اليوم الاحد، خلال زيارته التفقدية لمحافظة سيستان، اوضح العميد منتظر المهدي : نحن نعلن من منطقة "كوهركوه" التابعة لمدينة تفتان، القضاء قبل قليل على متزعم الارهابيين الذين شاركوا في هذا حادث تفتان الارهابي؛ مبينا ان هذا الانجاز تحقق بفضل جهود وتضحيات قوات مكافحة الارهاب لدى الشرطة ومن خلال عملية استخباراتية مقعدة.

واضاف هذا المسؤول الامني : لقد تم في غضون الـ 24 ساعة الاخيرة، اعتقال عنصرين اخرين من هؤلاء الارهابيين؛ احدهما نفس الشخص الذي اقدم، وبكل دناءه، على تصویر جميع مشاهد الحادث؛ مؤكدا بان هذا الارهابي سينال العقاب على فعلته.

ومضى العميد منتظر المهدي، قائلا : كما تم في الفترة ذاتها، القبض على 6 عناصر اخرين كانو قد تورطوا في دعم هؤلاء الارهابيين، وقد اعترفوا بضلوعهم في استشهاد عدد من اعزائنا خلال السنوات الاخيرة.

ولفت مساعد القائد العام لقوى الامن الداخلي، بان "الفترة التي تفصل بين زمان وقوع الحادث الارهابي في تفتان، وزمان تنفيذ عملية القبض على الارهابيين المتورطين فيه، قصيرة جدا"؛ مشيدا بجهود (الزملاء) لدى مقر القدس التابعة للحرس الثوري، ومديرية الاستخبارات العامة، ومنظمة الاستخبارات التابعة لقوى الامن الداخلي.

يذكر ان 10 من كوادر قوى الامن الداخلي المنتسبين لمركز شرطة جوهركوه بمدينة تفتان في محافظة سيستان وبلوشستان، استشهدوا خلال مواجهة عناصر ارهابية حدثت السبت 26 تشرين الاول الماضي.

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