الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال: سماع دوي إنفجار في إلياكيم في وادي عارة

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :