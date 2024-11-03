السعودية تدعو العراق للمشاركة بالقمة الاسلامية حول غزة ولبنان

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، إن الدعوة نقلها إلى السوداني، اليوم الأحد، سفير السعودية في بغداد عبد العزيز الشمري، للمشاركة في قمة عربية إسلامية تستضيفها الرياض بشأن تطورات الأوضاع في غزة ولبنان واستمرار العدوان الإسرائيلي.

ودعت السعودية، يوم 30 تشرين الاول/اكتوبر 2004، لعقد "قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة" بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، والتطورات الراهنة في المنطقة.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قبيل انطلاق الاجتماع إن نحو 90 "دولة ومنظمة دولية" تشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين.

جاءت الدعوة امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض، في 11 نوفمبر 2023، استكمالاً للتنسیق مع قادة الدول العربية والإسلامية.

وكانت القمة السابقة التي عقدت في الرياض بحضور رؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية، قررت "تكليف وزراء خارجية السعودية، بصفتها رئيسة القمة العربية والإسلامية، وكل من الأردن، ومصر، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، والأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة".