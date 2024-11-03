شرط إيران لتخفيف ردها على الكيان الصهيوني..ما هو؟

العالم - إيران

وفي تصريح له خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاحد، صرح الرئيس بزشكيان أنه إذا أعاد الكيان الصهيوني النظر في سلوكه بقبول وقف إطلاق النار والتوقف عن قتل المظلومين والأبرياء في المنطقة، فإن ذلك قد يؤثر على نوع وشدة الرد على الهجوم الذي شنه على ايران.

وبين ان "مبادئنا الوطنية والثورية السامية برمتها، متجلية في مجابهة الظلم والنضال من اجل الحرية والحق، وفي الوقت نفسه روح التعايش والسلم، وهي متبلورة جميعا في هذا اليوم الوطني".

واكد : نحن لم نشن اي حرب على الاطلاق، كما لم نحرض اي دولة عليها، بل امريكا هي التي حاولت دوما اضرام نيران الحروب في انحاء العالم، ومنها في منطقتنا؛ واليوم هي تقدم الدعم الى الكيان الصهيوني ليستمر في حربه على المنطقة.