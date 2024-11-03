الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة إلياكيم جنوب حيفا

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :