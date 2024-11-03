أكبر شركة طيران في العالم تلغي رحلاتها إلى كيان الاحتلال حتى 2025

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية “أمريكان إيرلاينز” إلغاء جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى شهر أبريل 2025، وذلك في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في المنطقة.

وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية بأن “أمريكان إيرلاينز” قد ألغت رسميًا جميع رحلاتها إلى الولايات المتحدة في كلا الاتجاهين حتى أبريل 2025.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أنه في الوقت الحالي، لا توجد شركات طيران أمريكية تُسير رحلات إلى الكيان الإسرائيلي، حيث ألغت شركة “دلتا” رحلاتها حتى مارس من العام المقبل، فيما ألغت شركة “يونايتد” رحلاتها حتى إشعار آخر.

وأوضحت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن شركة “العال” الإسرائيلية هي شركة الطيران الوحيدة التي ما زالت تُشغّل رحلات جوية بين الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن الخيارات المتاحة للوصول إلى الولايات المتحدة عبر أوروبا باتت محدودة، حيث توقفت كبرى الشركات الأوروبية، مثل “بريتيش إيرويز”، و”فيرجن”، و”إير فرانس”، و”لوفتهانزا”، عن تسيير رحلات إلى الكيان الإسرائيلي.

ويُذكر أنه منذ 20 يونيو الماضي، ألغت حوالي 20 شركة طيران دولية رحلاتها إلى تل أبيب، وسط تزايد المخاوف من احتمال اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط.