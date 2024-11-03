سفارة ايران لدى المانيا: سنتخذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات قنصلية الى مواطنينا

العالم - إيران

واضاف بيان صادر عن سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المانيا: بعد قرار المانيا القاضي بتعطيل قنصليات الجمهورية الاسلامية في مدن برلين وهامبورغ وميونيخ، تواصل السفارة، من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية في طهران، متابعاتها واتخاذها التدابير اللازمة بهدف تسخير جميع الطاقات للتحقق من مواصلة الخدمات القنصلية الى اعزائنا المواطنين.

واعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية الايرانية، تنفيذ حكم الاعدام في المدان جمشيد شارمهد، متزعم زمرة "تندر" الإرهابية، فجر يوم الاثنين 28 تشرين الاول الماضي، وذلك بعد الإجراءات القانونية والموافقة النهائية على هذا الحكم لدى المحكمة العليا في البلاد.

وعلى خلفية ذلك، اتخذت برلين موقفا تدخليا عبر ايقافها نشاط القنصليات الايرانية في المدن الالمانية الثلاث.