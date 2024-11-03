شاهد.. قصة سنجاب قد تحسم التنافس بين ترامب وهاريس!

العالم - الأميركيتان

أثارت قصة السنجاب وصاحبه جدلًا وردود أفعال واسعة داخل الولايات المتحدة، لدرجة أن البعض قام باحتجاجات لقتل الشرطة للسنجاب.

وقام إيلون ماسك بكتابة نحو 10 تغريدات على منصة "أكس"، تويتر سابقًا، تظهر تعاطفه مع قضية السنجاب، مما دفع العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على أن قضية السنجاب سيكون لها تأثير على الانتخابات الأمريكية.

ويسرد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قصة السنجاب، الأكثر تأثيرًا من أخبار الانتخابات الأمريكية، والذي بدأت حكايته قبل سنوات، عندما قام صاحبه مارك لونجو باقتنائه وأطلق عليه اسم "Peanut"، والتي تعني “فول سوداني”، وقام صاحبه بفتح حساب له عبر “إنستجرام”، وأصبح لدى السنجاب 600 ألف متابع، ليتحول السنجاب إلى أحد المشاهير في المجتمع الأمريكي.

اهد.. قصة سنجاب قد تحسم التنافس بين ترامب وهاريس!

لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث اقتحمت الشرطة، الجمعة الماضية، المنزل الذي يعيش فيه السنجاب وصاحبه في نيويورك، وأخذته مع حيوان آخر "راكون"، وقامت بقتلهما والتخلص منهما.

فور اقتحام الشرطة لمنزل صاحب السنجاب، قام صاحب السنجاب، مارك لونجو، بالإعلان عن اقتحام الشرطة لمنزله وقتلها للسنجاب، وهنا تسابقت الصحف والقنوات لنشر الخبر، ولم يكتفوا بذلك، لكنهم عقدوا لقاءات مصورة مع صاحب السنجاب وزوجته، وظهرا في الإعلام وهم يبكون قائلين بأن سنجابهم كان حرفيًا أحد أفراد العائلة واتهموا الشرطة بخطف السنجاب وقتله.

وتصدرت حكاية السنجاب التريند في أمريكا، وامتلأت وسائل التواصل بسيل من رسائل السب للشرطة بسبب قتلهم للسنجاب Peanut، وقام النشطاء بعمل عريضة، وقع عليها أكثر من 40 ألف شخص حتى الآن، وطالبوا بمحاسبة المتسببين في قتل السنجاب والراكون، تم تجميع مبلغ 60 ألف دولار، ما يعادل 2 مليون 923 جنيه مصري، عبر موقع "GoFundMe"، لتقديمها لصاحب السنجاب كدية ولتعويض صاحبه عن الأذى الذي لحق به، والمبلغ قابل للزيادة.



وقال صاحب السنجاب مارك لونجو لوسائل الإعلام: "قتلوا سنجابي بوحشية، لقد قمت بتربيته لأكثر من 8 سنوات وأصبح فردًا من العائلة، داهم 10 من أفراد الأمن منزلي وبدأوا يفتشونه لمدة 5 ساعات، وكأنهم يبحثون عن مجرم خطير أو تاجر مخدرات، قبضوا على حبيبي Peanut، وقامة بمعاملته كـ "إرهابي".

قامت ولاية نيويورك بإصدار تصريح، بعدما أصبح الموضوع قضية رأي عام، وقالت: "إن السنجاب والراكون مشتبه بإصابتهم بداء الكلب وكان لزامًا علينا قتلهم لفحص الأنسجة والدماغ ولا يمكن ذلك إلا بعد قتل الحيوان."

ولم تصدر ولاية نيويورك الأمريكية أي تصريح عن وجود داء الكلب في السنجاب المقتول حتى الآن، الأمر الذي زاد من غضب الأمريكيين ضدهم.

وأثارت قصة السنجاب، الذي قتلته الشرطة، ردود أفعال واسعة، حيث علق البلوجر أياد الحمود، قائلًا: "متخيل... عندهم إيلون ماسك ناشر أكثر من 10 تغريدات عن موضوع السنجاب.. ويقول أن دونالد ترامب إذا أصبح رئيسًا سيقوم بإنقاذ السناجب"



وقال البلوجر ترافيس: "الانتخابات الأمريكية قد تُحسم بسبب سنجاب! صانع محتوى شهير لديه حيوان راكون وسنجاب.. مشهور باسم peanut ومحتواه عبارة عن تحديات وألعاب معهم. الشرطة الامريكية قبضت على السنجاب والراكون وبعد ذلك قتلتهم في السجن"

وأضاف ترافيس "الآن توجد مظاهرات كبيرة ضد الشرطة الأمريكية، وكذلك حكومة بايدن، وحتى أيلون ماسك يعلن وقوفه السنجاب ويطالب بالتصويب لترامب، لأن بوجوده سيصبح الجميع حر في اقتناء أي حيوانات أليفة"

أما أحد مشاهير السوشيال ويدعى معاذ، فقال: "حاليًا قضية سنجاب مشهور ومربيه هي الأكثر تداولًا في أمريكا بعد قتل السنجاب من قبل الشرطة بدون سبب مقنع!!، والقصة حدثت في نيويورك، فصاحب السنجاب شخص مشهور جدًا ويملك أكثر من مليون متابع، ومحتواه متمحور حول سنجاب اسمه "بينت" وراكون "فريد"، يربيهم في بيته ويصورهم".