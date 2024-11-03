الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

العميد يحيى سريع: المعلومات اللاستخباراتية تؤكد أن الشركات البحرية للعدو تنقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :