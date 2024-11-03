اليمن يحذر من التحايل على قرار الحظر المفروض على السفن المتجهة لكيان الاحتلال

العالم - اليمن

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أنها لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن العدو الإسرائيلي وتحذر كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن كونها تخضع للعقاب ومحظورٌ عليها العبور من منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية المحددة في البيانات السابقة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرةٌ في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن التابعة له أو المرتبطة به أو المتجهة إليه وأن هذا الحصار مستمرٌ حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: { وكان حقا علیۡنا نصۡر ٱلۡمؤۡمنین }

صدق الله العظيم

تؤكد المعلومات الاستخباراتية أن العديد من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة للعدو الإسرائيلي تعمل على بيع أصولها ونقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى أو تسجيلها بأسماء جهات أخرى وذلك في إطار التحايل على الإجراءات العقابية المتخذة من قبل الجمهورية اليمنية على تلك السفن والشركات..

وعــــليه.. فإن القوات المسلحة اليمنية لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن العدو الإسرائيلي وتحذر كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن كونها تخضع للعقاب ومحظورٌ عليها العبور من منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية المحددة في البيانات السابقة.

إن القوات المسلحة اليمنية مستمرةٌ في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن التابعة له أو المرتبطة به أو المتجهة إليه وأن هذا الحصار مستمرٌ حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

والله حسبنا ونعم الوكيل،

نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء الأول من جمادى الأولى 1446للهجرة الموافق للـ 3 نوفمبر 2024م

صادرٌ عن القوات المسلحة اليمنية