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مصادر المقاومة: قوات العدو الإسرائيلي تتراجع إلى داخل مستعمرة المطلة بعد انكفائها القسري من سردا والعمرا وتلة الحمامص ومحيط الوزاني

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

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