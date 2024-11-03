"عمل عند بن غفير".. معلومات مثيرة عن مسرّب وثائق مكتب نتنياهو

وذكرت محكمة الاحتلال التي سمحت بالنشر أن إيلي فلدشتاين وهو المتهم الرئيسي في القضية الأمنية، كان قد بدأ العمل في مكتب نتنياهو قبل سنة ويبلغ من العمر 32 عاما.

وأشارت المعلومات إلى أن "فلدشتاين كان في الجيش الإسرائيلي وتحديدا في مكتب الناطق الإعلامي باسم الجيش".

وتضيف المعلومات: "قبل أن يعمل في مكتب نتنياهو كان ناطقا إعلاميا عند "وزير الأمن" إيتمار بن غفير".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، سمحت سلطات الاحتلال بنشر اسم فيلدشتاين مشيرة إلى أنه تم توقيف 3 أشخاص آخرين من المؤسسة الأمنية.

في المقابل، نفى ديوان رئيس حكومة الاحتلال يوم أمس، المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام عبرية وأمريكية بشأن اعتقال أشخاص بمكتبه على خلفية قضية أمنية تتعلق بالحرب في قطاع غزة.