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وزارة الصحة اللبنانية: 4 شهداء و3 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة مشغرة في البقاع الغربي اليوم

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

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