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حزب الله: إستهدفنا مستوطنات "اييليت هشاحر" و"شاعل" و"حتسور" و"دلتون" بصليات صاروخية

الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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