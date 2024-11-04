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مركز المصالحة الروسي:

أكثر من 5.5 ألف شخص عبروا حدود سوريا قادمين من لبنان خلال اليوم الأخير

أكثر من 5.5 ألف شخص عبروا حدود سوريا قادمين من لبنان خلال اليوم الأخير
الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن عبور أكثر من 5.5 ألف شخص من لبنان للحدود السورية خلال اليوم الأخير.

العالم -سوريا

وأشار نائب مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، العقيد البحري أوليغ إيغناسيوك، في بيان له، يوم الأحد، إلى أن 5519 شخصا عبروا الحدود السورية قادمين من لبنان عبر معابر العريضة والدبوسية وجوسية وجديدة يابوس وجسر قمار.

وبشأن الوضع في منطقة إدلب لوقف التصعيد بشمال سوريا، أكد المركز الروسي عدم رصده أي حالات لقصف مواقع القوات الحكومية السورية.

وأعلن المركز كذلك رصده 5 انتهاكات لقواعد استخدام أجواء سوريا من قبل طائرات التحالف الامريكي في منطقة التنف في جنوب شرقي سوريا.

كما رصد المركز الروسي انتهاكا واحدا لبروتوكولات منع الصدام الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في عام 2019، مشيرا إلى أن هذا الانتهاك متعلق بتحليق غير متفق عليه لطائرة مسيرة للتحالف.

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