الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع المدني في غزة: اكثر من 1300 شهيد شمال قطاع غزة خلال اقل من شهر

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :