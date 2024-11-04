قائد الثورة الاسلامية يزور معرض آثار الفنانين اليافعين

العالم - ايران

وجاءت هذه الزيارة على هامش لقاء سماحة قائد الثورة الاسلامية بالتلاميذ والطلاب الجامعيين بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، وقد تبادل سماحته الحديث مع عدد من هؤلاء الفنانين اليافعين المشاركين في حملة "آخراشه (في مراحله الأخيرة)" حول آثارهم.

وهذه الحملة الفنية هي تفاعل لطلاب المدارس مع الاحداث الجارية في غزة، حيث يعبر فيها هؤلاء الطلاب عن شعورهم بالمسؤولي تجاه الفظائع التي تشهدها غزة، بلسان الفن.ويشارك في هذه الحملة اكثر من الفي تلميذ مدرسي من الفنانين في مختلف فروع الفن.