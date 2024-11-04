نجاح الاختبارات المدارية للقمر الصناعي الايراني "جمران 1"

العالم - ايران

وقد تم تصميم وصنع هذا القمر الصناعي البحثي لاجراء الاختبارات الكاملة لاداء خوارزميات التحكم بالاحداثيات، وتغيير الاتجاهات لاجراء المناورة المدارية، والمنظومات الميكانيكية، والمحرك وغيره، وهو يخضع منذ اكثر من 40 يوما الى اجراء الاختبارات المتعددة.

وفي احدث المهام المحددة، قام القمر الصناعي "جمران 1" بمناورات دقيقة وتتبع هيكل صاروخ الفضاء "قائم 100" المتواجد في المدار الاولي الذي تم حقن القمر الصناعي فيه (مع قليل من التغيير قياسا مع يوم حقن القمر الصناعي) والتموضع بالقرب منه.

واستغرق القيام بهذا الاختبار الناجح عدة ايام وهو يثبت الاداء الصحيح لكافة الاجزاء الميكانيكية والبرمجية للقمر الصناعي.

واصبح من الممكن رؤية نتيجة هذا الاختبار عن طريق المواقع الالكترونية التي تظهر الاحداثيات المدارية للاقمار الصناعية. وتعتبر مناورة "الالتقاء المداري" هذه الخطوة الاولى لاتصال المنظومات الفضائية ببعضها البعض في المدار الواحد وهي تتطلب القيام بمناورات مركبة ومعقدة.

وبعد استقرار القمر الصناعي "جمران 1" في المدار المخصص له عقب عملية اطلاقه الى الفضاء، كان هناك تفاوت بين ارتفاع القمر الصناعي وارتفاع هيكل الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية بحدود 3 كيلومترات، وكذلك تفاوت في الاتجاه بنسبة درجة واحدة (تعادل 120 كيلومترا) وفي المراحل اللاحقة تم بنجاح قيام القمر الصناعي باجراء مناورات تغيير الانحدار، وتغيير الاتجاه، وتغيير الارتفاع المداري، وهذه المناورات ادت الى زيادة التفاوت بين احداثيات القمر الصناعي واحداثيات جسم الصاروخ حيث اصبح التفاوت بين اتجاه القمر الصناعي واتجاه جسم الصاروخ، 180 درجة، ووجود تفاوت بين ارتفاع القمر الصناعي وارتفاع جسم الصاروخ بمقدار 12 كيلومترا، ومن اجل تنفيذ مهام "الالتقاء المداري" تم التخطيط لمناورات مركبة اي قيام القمر الصناعي باجراء مناورات تغيير الانحدار وتغيير الاتجاه وتغيير الارتفاع في آن واحد ولحسن الحظ كانت المناورات ناجحة واصبح ارتفاع القمر الصناعي يساوي ارتفاع جسم الصاروخ والتفاوت في الاتجاه بين القمر الصناعي وبين جسم الصاروخ ايضا قد تقلص الى اقل من درجة واحدة. ويوم الجمعة تم "الالتقاء المداري" بنجاح.

واثناء تصميم القمر الصناعي "جمران 1" تم مراعاة المواصفات الخاصة بالامن في الفضاء لمنع اي اصطدام محتمل في الفضاء.