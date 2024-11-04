الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :