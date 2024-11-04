شهداء وجرحى بقصف عنيف على غزة والاحتلال يقتحم عدة مدن وبلدات

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية(وفا("، نقلا عن مصادر محلية، بسماع دوي انفجارات متتالية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية مدينة رفح جنوبا، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وفي شمال القطاع، واصلت قوات الاحتلالي في وقت سابق الليلة، استهدافها للمرافق الصحية، حيث تعرضت مستشفيات كمال عدوان، والعودة، والأندونيسي لقصف مباشر، ما ألحق أضرارا كبيرة بهذه المستشفيات.

وأفادت مصادر طبية من مستشفى كمال عدوان أن القصف المدفعي طال أقسام المبيت وحضانة الأطفال، وساحة المستشفى وخزانات المياه، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح خطيرة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى العودة في مخيم جباليا، فيما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية النار تجاه بوابة مستشفى الأندونيسي وجدرانه في بلدة بيت لاهيا، مما أثار الذعر بين المرضى وفرق الرعاية الصحية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها الشامل على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من أكتوبر 2023، في هجوم أودى بحياة 43,341 شخصا وأصاب 102,105 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، في حصيلة أولية. ولا يزال آلاف الأشخاص مفقودين تحت الأنقاض، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ويعتقل شابا

وفجر اليوم ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية في المدينة لـ "وفا" إن تلك القوات اقتحمت المدينة من حاجز المربعة وشارع تل وانتشرت في احياء وسط المدينة وغربها وفي شارعها الرئيسي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بناية سكنية في حي المخفية بالمدينة واعتقلت الشاب احمد شبيطة.

الاحتلال يقتحم بيت أمر ويعتقل شابين

كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم، بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفتشت عدة منازل واعتقلت مواطنين.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية داهمت عدة أحياء في البلدة وخصوصا حي عصيدة ومثلث الزرعي واقتحمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت شابين من عائلتي أبو ماريا والعلامي، ونقلتهما إلى الى أحد مراكز التوقيف والاعتقال.

قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في قلقيلية وتدهم منازل ومتاجر

وواصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها للبلدات والمدن الفلسطينية المحتلة حيث اقتحمت، فجر اليوم الاثنين، بلدة عزون شرق قلقيلية، وسط انتشار عسكري كثيف واستهداف منازل ومتاجر على الطريق الرابط ببلدة كفر ثلث.

وشهدت البلدة، بحسب مصادر محلية، حالة من التوتر بعد اقتحام القوات منزلاً ومتجراً، وتفتيشهما بطريقة استفزازية أدت إلى تضرر الممتلكات.

وفي تصعيد مماثل، اقتحمت تلك القوات بلدة كفر ثلث وقرية سنيريا جنوب قلقيلية، حيث أطلقت قنابل صوتية بكثافة لترهيب المواطنين، ما تسبب في حالة من الذعر، وخاصة في صفوف الأطفال.

وشوهدت تعزيزات عسكرية كبيرة ترافق الاقتحامات، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال سياسة التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.