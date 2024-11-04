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حزب الله يستهدف بصليات صاروخية مستوطنات "اييليت هشاحر" و "شاعل " و "حتسور" و "دلتون" ووحدة المراقبة الجوية للاحتلال في قاعدة "ميرون"

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

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