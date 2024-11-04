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انفجارات متتالية وتصاعد اعمدة الدخان في مناطق بمشروع بيت لاهيا شمالي غزة
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سلسلة انفجارات متتالية وتصاعد اعمدة الدخان في مناطق بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
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كتائب القسام - نابلس: تمكن مقاتلونا من استهداف نقطة تجمع لجنود العدو الصهيوني على "جبل جرزيم" بالاسلحة الرشاشة
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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا غرب رام الله
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مصادر لبنانية: 3 شهداء هي حصيلة الغارة التي استهدفت بلدة عربصاليم في قضاء النبطية صباح اليوم
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الصحة اللبنانية: 4 شهداء و3 جرحى بغارة اسرائيلية على مشغرة في البقاع
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قصف مدفعي اسرائيلي مكثف على جنوب ووسط قطاع غزة
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حزب الله يستهدف بصليات صاروخية مستوطنات "اييليت هشاحر" و "شاعل " و "حتسور" و "دلتون" ووحدة المراقبة الجوية للاحتلال في قاعدة "ميرون"
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مصادر فلسطينية: قصف مدفعي يستهدف شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة
مصادر لبنانية: 3 شهداء هي حصيلة الغارة التي استهدفت بلدة عربصاليم في قضاء النبطية صباح اليوم
الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.