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كتائب القسام - نابلس: تمكن مقاتلونا من استهداف نقطة تجمع لجنود العدو الصهيوني على "جبل جرزيم" بالاسلحة الرشاشة

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

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