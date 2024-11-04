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مشاهد من منشأة لإطلاق الصواريخ “عماد 5” في لبنان

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد من لمنشأة عماد 5 تحت عنوان "لن نترك الساح ... لن نُسقِط السلاح" وذلك بعد شهرين ونصف الشهر من بث مشاهد منشأة “عماد 4”.

العالم-لبنان

وأظهرت المشاهد، التي حملت عنوان “لن نترك الساح.. لن نسقط السلاح”، مقاتلي حزب الله يدخلون إلى منشأة وبنى عسكرية تحت الأرض.

وظهرت أيضا صورة الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله.

وتضمنت اللقطات راجمات صواريخ وتجهيزات داخل المنشأة العسكرية، في إطار الاستعداد لإطلاقها صوب أهداف إسرائيلية.

وكان الحزب قد نشر، في 16 أغسطس/آب الماضي، مقطعا مصورا بعنوان “جبالنا خزائننا” يظهر منشأة “عماد 4” لإطلاق الصواريخ، ووصفها خبراء عسكريون بمنشأة إستراتيجية.

وقال موقع المنار آنذاك إن “اللافت في الأمر هو حجم المنشأة ومداها تحت الأرض وما تحمله من رسائل للعدو الإسرائيلي بأن المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات”.

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