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انفجارات متتالية وتصاعد اعمدة الدخان في مناطق بمشروع بيت لاهيا شمالي غزة

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

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