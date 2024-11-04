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مصادر لبنانية:4 شهداء و3 مصابين بغارة اسرائيلية استهدفت بلدة ( مشعرة) في البقاع شرقي لبنان

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

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