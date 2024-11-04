خبراء ايرانيون ينجحون في انتاج بخاخ نانوي يستعمل لوقف نزيف الدم 

العالم - ايران

وكانت مساحيق وقف نزيف الدم الغزير هي التي تستخدم لوقف نزيف الدم الغزير خلال العمليات الجراحية التي تتضمن بتر اجزاء من الجسم لكن هذه الشركة المعرفية نجحت في انتاج بخاخ بسيط يوقف نزيف الدم في الجروح السطحية ايضا خلال 30 ثانية وذلك باستخدام تقنية النانو.

وتم عرض هذا البخاخ في المعرض الـ 15 للـ "نانو" الذي اقيم في طهران، من قبل شركة معرفية ايرانية متخصصة في انتاج المعدات الطبية والدوائية حيث تعتبر هذه الشركة رائدة في مجال انتاج انواع المنتجات المتطورة الخاصة بالعناية بالجروح، وموقفات النزيف، والمطهرات والمعقمات التي تستخدم مادة "نانو كولوويد الفضة" (تستخدم منتجات الفضة النانو على نطاق واسع في تنقية البيئة والعلاج الطبي والأدوية ومستحضرات التجميل وغيرها من المجالات).

واوضحت الخبيرة في هذه الشركة "مينو روحي" لمراسل وكالة انباء فارس، ان هذا البخاخ يستخدم لوقف نزيف الدم السطحي والشعيرات الدموية وباستطاعته وقف مثل هذا النوع من النزيف كاملا خلال 30 ثانية.

واضافت بان شركتها انتجت في السابق ايضا المساحيق التي تستخدم لوقف نزيف الدم الغزير كالشرايين وتستخدم عادة لوقف نزيف الدم في عمليات القسطرة او في غرف العمليات الجراحية، لكن هذا البخاخ الجديد يستخدم على الاكثر في اقسام الطوارئ في المستشفيات وفي الصيدليات، والان فان العمل جار لانتاجه الوفير وانزاله الى الاسواق.