حزب الله ينتقل الی المرحلة الثانية من 'ايلام العدو'

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في صور انه في اطار التحذير الذي اطلقته المقاومة باستهداف عدد من المستوطنات التي تعتبر منطلقاً للأعمال العدوانية الاسرائيلية ضد الاراضي اللبنانية نفذت المقاومة صباح اليوم الاثنين عمليات اطلاق صواريخ استهدفت مستوطنات ميرون، حدسور، شاعل، اريت هشاعر، ودلتون في.

وتأتي هذه الهجمات، بعد عمليات نوعية نفذتها المقاومة بالأمس والتي كان أبرزها في مدينة حيفا الموقف الاستراتيجي الخاص بالقوة الجوية الاسرائيلية التي تعتبر منطلقاً للأعمال العدوانية علی الاراضي اللبنانية بالاضافة الی عدد كبير من القواعد والمراكز والاماكن التي يتموضع فيها جنود الاحتلال الاسرائيلي.

البارز في كل هذه العمليات، هو انتقال المقاومة من المرحلة الاولی الی المرحلة الثانية، أي من مرحلة اطلاق كثيف لصواريخ نوعية وباليستية الی مرحلة اطلاق عدد أكبر من الصواريخ البعيدة المدی والنوعية الباليستية.

وتدل هذه المسألة علی انه في المرحلة الجديدة المقاومة تبدو قادرة علی استهداف أي مكان تراه مناسباً بوسائط صاروخية مناسبة.

هذا وقد كشفت المقاومة عن منشأة عماد-5 لإطلاق الصواريخ، لترد علی مزاعم الاحتلال الاسرائيلي بأنه تمكن من ضرب قدرات المقاومة الصاروخية و التسليحية؛ ما أثبت ان الاحتلال الاسرائيلية العشوائية لم يستهدف سوی المدنيين والاماكن المدنية.