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مصادر فلسطينية: شهيدان بقصف صهيوني على النصيرات وسط قطاع غزة

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

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