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شمال غزة.. مستشفی كمال عدوان بلا أكفان..

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

تواجه المستشفيات في شمال غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تتعرض للقصف المباشر وتفتقر إلى الأكفان لدفن الشهداء. ومع تزايد أعداد الضحايا واستهداف كل من يتحرك من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، تقف المستشفيات عاجزة عن توفير أقل الحقوق الإنسانية لضحايا العدوان المستمر.

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في دير البلح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطوابق العلوية لمستشفى كمال عدوان، ويسيطر حالياً بشكل كامل على مستشفى العودة.

وأوضح أن عدم توفر الأكفان في هذه المستشفيات بات أزمة حقيقية نتيجة الارتفاع الحاد في أعداد الشهداء، خاصة مع استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لكل من يتحرك في المنطقة.

وأشار مراسل العالم إلى أن سكان شمال غزة يتعرضون لإبادة جماعية وسياسة تطهير عرقي، حيث يحاصر جيش الاحتلال المستشفيات والعائلات التي تدفعها إلى النزوح نحو مشروع بيت لاهيا.

وتدخل العملية العسكرية الإسرائيلية يومها الـ30، محققة شهرًا من القصف والحصار ضد مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا، وسط صمت دولي وعربي يخيم على المشهد رغم تزايد الانتهاكات.

وتركز قوات الاحتلال عدوانها على مناطق شمال غزة، خصوصا مخيم جباليا الذي تطبق الخناق عليه بـ3 ألوية قتالية، في إطار خطة تهدف إلى تهجير سكانه، وتدميره بالكامل.غزة بلا أكفال

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