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يديعوت احرونوت:التشكيل القتالي في الجيش يعاني من المزيد من التآكل بسبب الانخفاض الكبير في كفاءة المجندين

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

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