الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
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المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

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