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بقائي: ردنا واضح وان ايران سترد بقوة على اي اعتداء على امنها وسيادتها

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

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