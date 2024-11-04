الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الانذار تدوي الان في راموت نفتالي، و ديشون، و المالكية بالجليل الاعلى

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :