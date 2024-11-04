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اليونيسيف: 120 الف طفل دون سن العاشرة يجب ان يحصلوا على اللقاح في غزة لكننا لم نتمكن من تلقيح اكثر من 94 الفا

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

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