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اليونيسيف: القرار الاسرائيلي ضد الاونروا سيؤثر حكما على عملنا كمؤسسات دولية وانسانية في قطاع غزة

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

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