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المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

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