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مصابون باطلاق نار من طائرة مسيرة على منطقة الصفطاوي شمال غربي غزة

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

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